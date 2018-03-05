Чилийский режиссер получил «Оскар» за «Лучший фильм на иностранном языке»
«Нелюбовь» Андрея Звягинцева осталась без награды
5 марта 2018, 07:29 [ «Аргументы Недели» ]
Чилийский режиссер Себастьян Лелио получил «Оскар» за фильм «Фантастическая женщина в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Картина «Нелюбовь» российского режиссера Андрея Звягинцева, претендовавший на премию в этой номинации, остался без награды.
(Фото: Lucas Jackson / Reuters)
На «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» вместе с фильмами Звягинцева и Лелио боролись ленты ливанского режиссера Зиада Дуэри «Оскорбление», венгерского режиссера Ильдико Эньеди «О теле и душе» и «Квадрат» шведского режиссера Рубена Эстлунда.
В США вручают премию Американской академии кинематографических искусств и наук в 90 раз. Кинофорум проходит в Лос-Анджелесе в театре Dolby Theatre.
Фильм Звягинцева о семейной драме ранее получил премию «Сезар», приз жюри Каннского кинофестиваля, главный приз Лондонского кинофестиваля.
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