Чилийский режиссер получил «Оскар» за «Лучший фильм на иностранном языке»

Чилийский режиссер Себастьян Лелио получил «Оскар» за фильм «Фантастическая женщина в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Картина «Нелюбовь» российского режиссера Андрея Звягинцева, претендовавший на премию в этой номинации, остался без награды.









(Фото: Lucas Jackson / Reuters)

На «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» вместе с фильмами Звягинцева и Лелио боролись ленты ливанского режиссера Зиада Дуэри «Оскорбление», венгерского режиссера Ильдико Эньеди «О теле и душе»​ и «Квадрат» шведского режиссера Рубена Эстлунда.

В США вручают премию Американской академии кинематографических искусств и наук в 90 раз. Кинофорум проходит в Лос-Анджелесе в театре Dolby Theatre.

Фильм Звягинцева о семейной драме ранее получил премию «Сезар», приз жюри Каннского кинофестиваля, главный приз Лондонского кинофестиваля.