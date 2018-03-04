Борис Гребенщиков находится в реанимации с воспалением легких

Борис Гребенщиков находится в реанимации одной из больниц Санкт-Петербурга с воспалением легких. После того, как СМИ начали писать о проблеме у лидера "Аквариума" с сердцем, на его официальной странице в соцсети Facebook появилось уточнение: "Борис сильно простудился, как и многие этой зимой. Просим не беспокоить семью и группу, а просто пожелать Борису скорейшего восстановления. Спасибо!"

Информация одного из каналов о "проблемах с сердцем после недавней операции" Бориса Гребенщикова, в сообщении названа ложью.

Поклонники Гребенщикова под этой новостью оставили десятки сообщений: "Любим Вас! Здоровья Вам и долгих лет жизни! Не переставайте радовать нас своим творчеством и радостью от того что мы живем с Вами в одно время в одном пространстве!!!", "Храни Вас Господь ,Борис Борисович! В этом году очень настырные вирусы, на себе сейчас это ощущаю. Вы нам всем очень нужны". Все поклонники желают артисту поскорее выздороветь.