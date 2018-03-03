Фильм "Нелюбовь" Алексея Звягинцева получил престижную премию "Сезар"
3 марта 2018, 07:22 [ «Аргументы Недели» ]
Картина российского режиссера Алексея Звягинцева "Нелюбовь" получила в Париже престижную французскую премию"Сезар". Работа завоевала награду в категории "Лучший зарубежный фильм".
В данной номинации в этом году сражались сразу несколько картин, которые были превосходно оценены критиками, в частности, "Ла-Ла-Ленд" Дэмьена Шазелла, "Дюнкерк" Кристофера Нолана, а также "Квадрат" Рубена Эстлунда, передает РИА "Новости".
Напомним, что ранее фильм "Нелюбовь", в котором рассказывается о трагедии в обычной московской семье, которая случилась на фоне мучительного развода, уже получил несколько наград. Среди них Приз жюри 70-го Каннского международного фестиваля, а также Гран-при на кинофестивалях в Мюнхене и Лондоне.
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