Легендарный модельер Вячеслав Зайцев празднует юбилей
2 марта 2018, 20:25 [ «Аргументы Недели» ]
В пятницу, 2 марта, легендарный российский модельер Вячеслав Зайцев празднует юбилей. Человеку, который первым смог показать всему миру, что в нашей стране есть высокая мода, исполнилось 80 лет.
Сам кутюрье счастлив, что его наряды люди любят, понимают их концепцию и хотят ими обладать. По словам Зайцева, моменты, когда зал аплодирует стоя, помогают понять, что он живет не зря, передает "Первый канал".
Напомним, что в разное время платье у модельера заказывали звезды эстрады, телевизионные дикторы, актрисы и даже первая женщина-космонавт Валентина Терешкова. Долгое время Вячеслав Зайцев являлся ведущим программы "Модный приговор", а затем начал помогать юным талантам, которые мечтают пробиться на подиумы.
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