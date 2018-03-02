Легендарный модельер Вячеслав Зайцев празднует юбилей

В пятницу, 2 марта, легендарный российский модельер Вячеслав Зайцев празднует юбилей. Человеку, который первым смог показать всему миру, что в нашей стране есть высокая мода, исполнилось 80 лет.

Сам кутюрье счастлив, что его наряды люди любят, понимают их концепцию и хотят ими обладать. По словам Зайцева, моменты, когда зал аплодирует стоя, помогают понять, что он живет не зря, передает "Первый канал".

Напомним, что в разное время платье у модельера заказывали звезды эстрады, телевизионные дикторы, актрисы и даже первая женщина-космонавт Валентина Терешкова. Долгое время Вячеслав Зайцев являлся ведущим программы "Модный приговор", а затем начал помогать юным талантам, которые мечтают пробиться на подиумы.