Мединский предложил продать или сдать в аренду все усадьбы России без музеев

Министр культуры РФ Владимир Мединский обеспокоен судьбой пустующих усадеб, которые находятся в собственности государства, и предложил передать усадьбы, на территории которых нет музеев, в частные руки.

28 февраля на заседании ассоциации владельцев исторических усадеб глава Минкульта высказал мнение, что все усадьбы, которые не являются музеями, должны быть переданы частным владельцам.

Мединский предположил, что единственный выход, позволяющий сохранить и возродить усадьбы, сдавать в аренду или "в идеале — продавать", сообщает "Интерфакс". Как отметил министр, "усадебный мир России является национальным и культурным достоянием,​ как замки Шотландии и Германии". По его словам, изначально усадьбы строились для того, чтобы находиться в частном владении и передаваться по наследству. Мединский полагает, что в таком же формате они должны возвращаться в оборот, то есть как семейные владения, передает РБК.

По мнению главы Минкульта, в настоящее время усадьба может быть "местом проживания людей, в это дело влюбленных"и стать туристическим объектом. Мединский подчеркнул, что Минкультуры готово поднять вопрос об освобождении усадеб от налога на имущество.