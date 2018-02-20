Сурганова рассказала о юбилее творческой деятельности

Коллектив «Сурганова и Оркестр» собираются отмечать промежуточный юбилей – 15 лет творческой деятельности. Группа была основана в апреле 2003 года.

Певица рассказала о предстоящих концертах в рамках тура «К слову «жизнь» и поделилась радостью от предстоящего юбилея творческой деятельности. По ее мнению, основной итог 15-летия музыкального коллектива – это радость жизни и радость от творчества, которое ценят дорогими поклонники, слушатели. Об этом рассказывает НСН.