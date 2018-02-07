На заседании экспертного совета Минкульта России, которое состоялось 25 октября 2017 года, одной из разбираемых тем был вопрос о присвоении знаменитому певцу Николаю Носкову звания "заслуженный артист РФ".

Поклонники Николая Носкова, выплеснули негативные эмоции на музыкальных форумах и социальных сетях. Семья Николая Носкова, который сегодня тяжело болен, отказалась давать журналистам какие-либо комментарии. Почему отказали пятикратному обладателю премии "Золотой граммофон", музыканту с более 35-летним стажем, не сообщалось.

Сегодня стало известно, что Экспертный совет, занимающийся присуждением званий "Народный артист РФ" и "Заслуженный артист РФ", через две недели повторно рассмотрит вопрос о присуждении "Заслуженного артиста" певцу и композитору Николаю Носкову. Об этом сообщил журналистам министр культуры РФ Владимир Мединский. По словам министра, он "впервые за эти годы" планирует лично присутствовать на заседании совета.