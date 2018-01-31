Умер мультипликатор Анатолий Резников

Режиссер-мультипликатор Анатолий Резников умер на 78-году жизни. О кончине создателя "кота Леопольда" сообщила журналист-кинокритик Сусанна Альперина. "Друзья из Германии пишут, что ушел из жизни Анатолий Резников. Режиссер "Кота Леопольда" и других проектов", — написала Альперина в "Фейсбук".

В последние годы Анатолий Резников жил в немецком Золингене. Аниматор снял серию мультфильмов о приключениях кота Леопольда по сценарию Аркадия Хайта. За создание мультфильмов про кота и мышей авторская группа в 1985 году была удостоена Государственной премии СССР. Помните легендарную фразу: "Ребята, давайте жить дружно!".

Мультфильмы Резникова: "Соломенный бычок", "Робинзон Кузя", "Копейка", а широкую известность режиссеру принесли мультфильм "Раз ковбой, два ковбой" (пародия на вестерн с участием Андрея Миронова, озвучившего всех героев).

В карьере мультипликатора был 22-летний перерыв. В 2015 году в честь 75-летия аниматора вышел новый мультсериал "Новые приключения кота Леопольда".