По решению суда Первому каналу за песни Резника в телешоу придется платить

Арбитражный суд Москвы по иску компании "С.Б.А. Мьюзик Паблишинг" взыскал с Первого канала пятьсот тысяч рублей за использование двух песен Ильи Резника в телешоу "Голос. Дети" и "Победитель".

Компания по лицензионному соглашению с Ильей Резником владеет исключительными правами на песни "Маэстро" и "Старый друг", использованными телеканалом без разрешения правообладателя, сообщает РИА Новости.

"С.Б.А. Мьюзик Паблишинг" входит в Warner Music.

Ранее вокалист группы «Звери» Роман Билык (Рома Зверь) смог отсудить миллион рублей у кинематографистов, использовавших его песню «Южная ночь». Песня прозвучала в трейлере российского фильма «Выпускной». Судебное разбирательство заняло несколько лет.