Актриса Екатерина Климова празднует юбилей

Знаменитая российская актриса, звезда сериала "Бедная Настя" Екатерина Климова в среду, 24 января, празднует юбилей. Поклонники артистки уже начали поздравлять свою любимицу в социальных сетях.

Поразительно, но многодетной матери Екатерине Климовой сегодня исполняется 40 лет. Многие не могут поверить в это, поскольку актриса обладает потрясающей внешностью и выглядит значительно моложе, передает сегодня портал teleprogramma.pro.

Знаменитость не раз говорила, что у нее хорошая генетика, однако она много занимается спортом и правильно питается, чтобы поддерживать себя в хорошей форме.

Напомним, Климова сыграла запоминающиеся роли в картинах "С новым годом, мамы!", "Побег", "Чемпионы", "Мы из будущего" и многих других.