Певицу Шакиру обвиняют в уклонении от уплаты налогов
21 января 2018, 19:29 [ «Аргументы Недели» ]
По данным налоговой службы Испании, в течение трех лет жизни с защитником испанского футбольного клуба «Барселона» Жераром Пике певица не являлась резидентом Испании и не выплачивала налоги со своих доходов.
Налоговики уже направили жалобу о неплательщице в прокуратуру. Согласно испанским законам, 40-летняя колумбийка должна была платить налог с дохода, полученного не только в королевстве, но и за его пределами.
За данные налоговые махинации в Испании предусмотрено наказание в виде крупного штрафа и тюремного заключения на срок до двух лет.