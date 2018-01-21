Певицу Шакиру обвиняют в уклонении от уплаты налогов

По данным налоговой службы Испании, в течение трех лет жизни с защитником испанского футбольного клуба «Барселона» Жераром Пике певица не являлась резидентом Испании и не выплачивала налоги со своих доходов.

Налоговики уже направили жалобу о неплательщице в прокуратуру. Согласно испанским законам, 40-летняя колумбийка должна была платить налог с дохода, полученного не только в королевстве, но и за его пределами.

За данные налоговые махинации в Испании предусмотрено наказание в виде крупного штрафа и тюремного заключения на срок до двух лет.