Высоцкий жив: Россия готовится отметить юбилей артиста и поэта

Песни, которые нужно кричать. Песни Владимира Высоцкого не слова – это целая жизнь, целое событие, эпоха. Юбилей популярного поэта будет отмечаться 25 января по всей России. Прошедшая в МИА "Россия Сегодня" пресс-конференция, посвященная 80-летию со дня рождения Владимира Высоцкого, объединила многочисленных представителей СМИ, деятелей культуры и актеров.

Существует множество удивительных и выдающихся личностей и неоспоримым является факт того, что фигура Владимира Высоцкого – целая веха для нескольких поколений. Его стихи актуальны и жизненны по сей день, его песни звучат до сих пор, а роли в театре на Таганке – эталон актерской работы.









Участники конференции сын поэта Никита Высоцкий, актер Гоша Куценко, народный артист России Дмитрий Певцов, певица Ольга Кормухина и музыкант Алексей Белов рассказали о своих мыслях, ощущениях, эмоциях, которые они испытывают с приближением этой даты.

Харизматичность и сильную личность Высоцкого признают многие. По словам Гоши Куценко: «Когда-то для меня открылась песня Высоцкого, когда я в первый раз вышел на сцену и запел. Его песни – значимое событие». Петь песни Высоцкого действительно сложно. И дело совсем не в уникальном тембре голоса и манере исполнения своих произведений. Песни Высоцкого – это как крик души, как целое событие, как сама жизнь. И чтобы хоть как то приблизиться к словам его песен, ими нужно жить и переживать все самому.









Высоцкий и его юбилей – это не пропаганда или информационный повод. На самом деле это энергичное и свободное движение, объединяющее многих людей, ценителей его творчества, по всей стране. И не зря многие, кто прочувствовал и провел через себя его песни, говорят, что он как президент в мире искусства. Он является современником для каждого поколения, поэтому его имя живо до сих пор, его песни поются во многих семьях. Музыка – это прямое воздействие на душу любого человека абсолютно любого возраста, и Высоцкий воздействовал на многих.

Простые слова, которыми были написаны стихи и песни Владимира Семеновича, зачастую обретали свой вес и характерную окраску, какой-то сокровенный смысл и значение лишь после того, как поэт исполнял свои песни. По воспоминаниям сына, Никиты Владимировича, его песни были основой существа. Это абсолютное включение всего организма, души, тела, чувств, напряжения – всего, что заставляло творить. Возможно, сейчас это было бы не форматом и многим, как и тогда, он был так же неудобен. Но если бы он был жив, то оставался таким же, не подстраиваясь под кого-то.









Мероприятия, приуроченные к юбилею артиста, будут проходить по всей стране. Один из самых значимых «Высоцкий в нашем городе». Это не просто повод или разовое событие, о котором можно забыть через некоторое время. Это проект, который начнется 25 января в Нижнекамске и будет проходить по городам России, вплоть до 25 апреля, где все завершится грандиозным концертом в зале Россия.