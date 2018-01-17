Волгоград

//Новости

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

//Сад и огород

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//Культура 13+

О войне без выстрелов и с любовью

17 января 2018, 15:21 [ «Аргументы Недели. Волгоград» ]

О войне без выстрелов и с любовью

Пьеса «Синий платочек» Валентина Катаева - очень наивная, трогательная, честная, в ней нет отрицательных персонажей. Она написана во время войны, но там никто не бегает в атаку. Это мелодрама, происходящая в военные годы, в которой Катаев показал безумную жажду любить и быть любимым. На конец января премьерные спектакли «Синий платочек» пройдут в Волгоградском молодёжном театре.

У пьесы Валентина Катаева особая история: она была опубликована в 1943 году, в февральском номере журнала «Октябрь» и в том же году поставлена Куйбышевским драматическим театром. В разработке основной сюжетной линии пьесы писатель использовал собственный рассказ «Фотографическая карточка», напечатанный ранее в газете «Правда» в октябре 1942 года.

- Мы долго выбирали пьесу для новой постановки, пока режиссёр спектакля «Двенадцатая ночь» Евгений Зимин не посоветовал «Синий платочек» Катаева. Оказалось, это прекрасно написанная любовная история в жанре комедии, - рассказывает режиссёр-постановщик спектакля заслуженный артист РФ Владимир Бондаренко. – По ходу пьесы не ведутся боевые действия, нет батальных сцен, то есть всего того, что невозможно хорошо донести до публики средствами театра. Нет и  темы смерти - герои мечтают, влюбляются, ищут свои вторые половинки.  Есть жажда жизни в то время, когда человек понимает - завтра он и его близкие могут умереть. И всё это написано с таким добрым, хорошим юмором.

Действие пьесы происходит в 1943 году в разных местах, одно из них - небольшой волжский город, где располагается госпиталь. Этим городом вполне мог быть Камышин, где в годы войны также работали госпитали.

В спектакле молодежного театра придумали одного нового персонажа - Дашу в старости, и история рассказывается с её позиции - человека, дожившего до сегодняшних дней, но своими глазами видевшего всё, что происходило во время войны. Пожилую Дашу, которой должно быть в районе 90 лет, играет Вера Семёнова. Актрисе столько же лет, и она как раз в то же военное время работала в госпитале, то есть знает всё не понаслышке.

В «Синем платочке» задействованы артисты всех поколений, в том числе три новичка - Ирина Хорошильцева, Александр Кривич и Данил Миленин. Ирина Хорошильцева впервые исполнит главную роль - она как раз играет юную Дашу.

Художник-постановщик спектакля «Синий платочек» Кирилл Пискунов придумал образ войны - это двигающаяся стена, которая может героев давить или отпускать. Сценография в лаконична - разные места действия обозначены несколькими предметами. А вот военное обмундирование и атрибуты - форма, знаки отличия, рация, кружки, фляжки и другое - настоящие, досконально передающие  дух эпохи. Основной звукового оформления выбран знаменитый голос диктора Левитана, озвучивающий реальные сводки, который подложен под разные музыкальные темы.

- Я хочу, чтобы наши дети, внуки, правнуки, когда вырастут, точно знали, что такое Великая Отечественная война, знали историю своей страны. Через несколько лет, когда не останется ни одного очевидца, как они смогут узнать правду о войне? Только благодаря книгам, фильмам и спектаклям, - подчеркнул Владимир Бондаренко.

Ошибка в тексте? Пожалуйста, выделите ее и нажмите "Ctrl + Enter"

СА

Какое условие поставил Павел Грудинин Владимиру Путину

Обсудить наши публикации можно на страничках «АН» в Facebook и ВКонтакте

//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН

Волгоградки чаще становятся мамами знойным летом 16:30

Сотрудники Волгоградского ФСС подвели итоги рождаемости в регионе за 2017 год. Согласно данным отделения, Волгоград и область практически по всем показателям в этой сфере удерживают 3 место по ЮФО. >>
Нужна ли нам деревня

Нужна ли нам деревня 15:37

Разговоры о том, что российское село нужно спасать от социально-экономического кризиса, вкладывая государственные средства, ведутся постоянно. Но действительно ли нам нужно спасать деревню или лучше дать ей спокойно скончаться? >>

Активных волгоградцев приглашают побороться за гранты 15:22

Стартовал прием заявок на конкурс проектов программы социально-экономического развития. >>
Все «умрут», а Волгоград останется

Все «умрут», а Волгоград останется 15:21

Ученые-футурологи в один голос говорят, что в ближайшем будущем роботы заменят людей в разных сферах. Уже сейчас в экономически развитых странах машины вытесняют человека в самых разных специальностях рынка труда: особенно много роботов-уборщиков, таксистов, продавцов в супермаркетах. Но Четвертая промышленная революция пока обходит стороной наши пенаты. >>
О войне без выстрелов и с любовью

О войне без выстрелов и с любовью 15:21

Пьеса «Синий платочек» Валентина Катаева - очень наивная, трогательная, честная, в ней нет отрицательных персонажей. Она написана во время войны, но там никто не бегает в атаку. Это мелодрама, происходящая в военные годы, в которой Катаев показал безумную жажду любить и быть любимым. >>
Солдат Сталинграда

Солдат Сталинграда 10.01 13:07

Его выправке и природной мужской стати могут позавидовать многие молодые люди. Высокий рост, прямая спина, гордо посаженная голова, ясный открытый взгляд - ни дать ни взять перед вами отставной солдат роты почётного караула. Между тем 95-летний подполковник в отставке Владимир Фёдорович Ананьев никогда в РПК не служил. А служил он сапёром. >>


«Два! Ноль! Один! И восемь!» Волгоградские эксперты об итогах 2017 года

«Два! Ноль! Один! И восемь!» Волгоградские эксперты об итогах 2017 года 27.12 14:58

Весь год нам помогали делать газету интереснее и содержательнее наши эксперты. А в хорошей компании и время проходит толково. Какие волгоградские события в своей сфере наши соавторы посчитали значимыми в 2017-м, и что желают всем горожанам перед боем курантов? >>
Скоро и в Волгограде всё случится

Скоро и в Волгограде всё случится 27.12 14:57

Новый год – это, конечно, условность. Кто-то когда-то решил одну веху заканчивать 31 декабря, а следующую начинать 1 января. Но традиция прижилась, и не нам её переворачивать. Для того чтобы вступить в новый год, на его пороге традиционно подводят итоги уходящего. >>
В волгоградской электричке появился игровой вагон для детей

В волгоградской электричке появился игровой вагон для детей 25.12 14:49

В Волгограде начал курсировать специальный «детский вагон». Первыми пассажирами «детского вагона» стали учащиеся волгоградской средней школы № 81, которые отправились по маршруту ст. Волгоград-1 – о.п. Красноармейская. >>

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

Рекордный урожай зерновых способствовал увеличению погрузки на Приволжской жд 22.12 14:31

В Саратове состоялась пресс-конференция начальника Приволжской железной дороги Сергея Альмеева, в ходе которой были подведены итоги работы Приволжской магистрали за текущий год, а также рассказал о планах на 2018 год. >>
Время не помеха скорости

Время не помеха скорости 22.12 12:07

Сегодня ТК «Байкал Сервис» отмечает день рождения. Транспортной компании исполняется 23 года. Транспортная история одной из крупнейших отечественных компаний, входящей в пятерку ведущих грузоперевозчиков, началась в 1994 году >>

За «буйки» волгоградцам прыгать не разрешают. Штраф 20.12 16:12

Раскулачить помыслы волгоградских бизнесменов, собравшихся нажиться на Чемпионате мира по футболу в 2018 году, решили в администрации и думе Волгоградской области. >>
Карьера росла, доход падал

Карьера росла, доход падал 20.12 15:58

Под занавес года случилось самое значимое в Волгоградской области кадровое перемещение (конечно, если в ближайшие дни не произойдет ещё чего более значимого). Свой пост покинул заместитель губернатора Волгоградской области, председатель комитета экономической политики и развития Александр Сиваков. >>
Штаб Родимцева «перепрописали»

Штаб Родимцева «перепрописали» 20.12 15:58

В ЦПКиО Волгограда появился новый арт-объект, мемориальная доска на котором объясняет, что там в 1942-1943 годах находился штаб командира 13-й Гвардейской стрелковой дивизии генерал-майора Александра Родимцева. К историческому блиндажу легендарного генерала сооружение не имеет никакого отношения. >>
Благотворительный марафон в Волгограде помог ребенку с ДЦП

Благотворительный марафон в Волгограде помог ребенку с ДЦП 19.12 13:13

В минувшую субботу в ТРК «Семь звезд» прошла благотворительная ярмарка в рамках новогоднего марафона «Верим в чудо, творим чудо». >>

//Новости ADWILE

Транспортные компании обеспечивают предновогодний шопинг волгоградцев 14.12 18:50

Грузоперевозчики отмечают, что традиционно пик перевозок приходится на ноябрь. Но в этом году и декабрь не уступает предыдущему месяцу. Всё дело в активизации интернет-торговли. >>
Правила землепользования в Волгограде снова перекраиваются

Правила землепользования в Волгограде снова перекраиваются 14.12 13:24

Депутаты городской думы одобрили изменение правил и согласились отдать часть Мамаева кургана под застройку жильем и объектами культурно-делового назначения. Это решение опять раскололо волгоградское общество. >>
На волгоградском животноводческом комплексе нашли вирус АЧС

На волгоградском животноводческом комплексе нашли вирус АЧС 14.12 13:20

Африканская чума свиней, которая представляет опасность только для животных, опять обнаружена в Волгоградской области. Адресами очагов на этот раз объявлены Среднеахтубинский и Суровикинский район. >>

Волгоградские делороссы предлагают свои схемы расчета аренды за землю 14.12 13:17

Добиться изменения порядка расчета арендных платежей за земельные участки в Волгограде намерено реготделение «Деловой России». Об этом на общем собрании членов волгоградского реготделения «Деловой России» заявил председатель Юрий Чехов. >>
Сколько будет стоить новогодний стол для волгоградцев

Сколько будет стоить новогодний стол для волгоградцев 14.12 13:15

Вслед за госпожой Набиуллиной, рассчитавшей индекс салата оливье и селёдки под шубой, Росстат объявил, в какую сумму обойдется весь новогодний стол. Конечно, продуктовый набор россиян разного достатка может отличаться существенно. Но статистика – не Форбс, её интересует средняя температура по больнице >>

Хорошие доходы только у 1% волгоградцев 14.12 13:13

В рейтинге зарплат Волгоградская область оказалась лишь на 60-м месте среди регионов России. Такой вывод сделали эксперты агентства «РИА Рейтинг». >>

//Новости партнеров

Три тысячи человек посетили научный фестиваль в Волгограде

Три тысячи человек посетили научный фестиваль в Волгограде 11.12 13:54

Программа «ФестивАL #Наука» включала в себя экскурсию на Волгоградский алюминиевый завод, проведение детского биологического квеста и интеллектуальной игры «Алюментарно», интерактивную научную выставку, лекции известных российских научных деятелей, показы научно-популярных фильмов. >>
Не одна на всех победа

Не одна на всех победа 06.12 16:27

То, что очевидно для волгоградцев, не всегда видится таким же жителями других городов, а уж тем более стран. В Триумфальном зале музея-панорамы прошла международная конференция историков, которые представили невероятные, с точки зрения коренных волгоградцев, факты отношения к Сталинградской битве. >>

Вовка приведет Новый год в волгоградский театр 06.12 16:25

В этом сезоне волгоградскому ТЮЗу захотелось вспомнить одного из самых блистательных и умных драматургов своего времени. >>

Курортный Шекспир: праздник 12-ой ночи 06.12 16:24

Волгоградский молодёжный театр представляет первую премьеру XII сезона - комедию Шекспира «Двенадцатая ночь, или Как пожелаете» в постановке режиссёра из Санкт-Петербурга Евгения Зимина. Зрителям предложена маскарадно-курортная версия знаменитой пьесы английского драматурга. >>
Давайте будем дарить искусство людям

Давайте будем дарить искусство людям 06.12 16:17

До нового года ещё почти месяц, а музей имени Машкова уже начал получать волшебные подарки. Часть из них волгоградская публика сможет увидеть до Нового года. >>

Оказавшиеся в тяжелой ситуации волгоградцы получат бесплатно Lada Granta 05.12 10:35

26 жителей Волгоградского региона получат новые Lada Granta от отделения Фонда социального страхования. Фонд социального страхования остался единственным ведомством, выдающим автомобили совершенно бесплатно, жителям региона, получившим травмы в результате несчастного случая на производстве. >>

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

Загрузка...

//Новости Redtram

//Мы в соцсетях

Загрузка...
//Наши партнеры