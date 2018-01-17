О войне без выстрелов и с любовью

Пьеса «Синий платочек» Валентина Катаева - очень наивная, трогательная, честная, в ней нет отрицательных персонажей. Она написана во время войны, но там никто не бегает в атаку. Это мелодрама, происходящая в военные годы, в которой Катаев показал безумную жажду любить и быть любимым. На конец января премьерные спектакли «Синий платочек» пройдут в Волгоградском молодёжном театре.

У пьесы Валентина Катаева особая история: она была опубликована в 1943 году, в февральском номере журнала «Октябрь» и в том же году поставлена Куйбышевским драматическим театром. В разработке основной сюжетной линии пьесы писатель использовал собственный рассказ «Фотографическая карточка», напечатанный ранее в газете «Правда» в октябре 1942 года.

- Мы долго выбирали пьесу для новой постановки, пока режиссёр спектакля «Двенадцатая ночь» Евгений Зимин не посоветовал «Синий платочек» Катаева. Оказалось, это прекрасно написанная любовная история в жанре комедии, - рассказывает режиссёр-постановщик спектакля заслуженный артист РФ Владимир Бондаренко. – По ходу пьесы не ведутся боевые действия, нет батальных сцен, то есть всего того, что невозможно хорошо донести до публики средствами театра. Нет и темы смерти - герои мечтают, влюбляются, ищут свои вторые половинки. Есть жажда жизни в то время, когда человек понимает - завтра он и его близкие могут умереть. И всё это написано с таким добрым, хорошим юмором.

Действие пьесы происходит в 1943 году в разных местах, одно из них - небольшой волжский город, где располагается госпиталь. Этим городом вполне мог быть Камышин, где в годы войны также работали госпитали.

В спектакле молодежного театра придумали одного нового персонажа - Дашу в старости, и история рассказывается с её позиции - человека, дожившего до сегодняшних дней, но своими глазами видевшего всё, что происходило во время войны. Пожилую Дашу, которой должно быть в районе 90 лет, играет Вера Семёнова. Актрисе столько же лет, и она как раз в то же военное время работала в госпитале, то есть знает всё не понаслышке.

В «Синем платочке» задействованы артисты всех поколений, в том числе три новичка - Ирина Хорошильцева, Александр Кривич и Данил Миленин. Ирина Хорошильцева впервые исполнит главную роль - она как раз играет юную Дашу.

Художник-постановщик спектакля «Синий платочек» Кирилл Пискунов придумал образ войны - это двигающаяся стена, которая может героев давить или отпускать. Сценография в лаконична - разные места действия обозначены несколькими предметами. А вот военное обмундирование и атрибуты - форма, знаки отличия, рация, кружки, фляжки и другое - настоящие, досконально передающие дух эпохи. Основной звукового оформления выбран знаменитый голос диктора Левитана, озвучивающий реальные сводки, который подложен под разные музыкальные темы.

- Я хочу, чтобы наши дети, внуки, правнуки, когда вырастут, точно знали, что такое Великая Отечественная война, знали историю своей страны. Через несколько лет, когда не останется ни одного очевидца, как они смогут узнать правду о войне? Только благодаря книгам, фильмам и спектаклям, - подчеркнул Владимир Бондаренко.