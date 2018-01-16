Друг солистки The Cranberries рассказал о ее настроении перед кончиной

Сегодня близкий друг и продюсер солистки известной во всем мире группы The Cranberries Долорес О'Риордан рассказал о настроении 46-летней женщины перед кончиной. Звезда умерла в Лондоне вчера утром.

По словам Дэна Уэйта, ничто не предвещало трагедии, поскольку певица говорила, что с нетерпением ждет их встречи в студии. О'Риордан планировала записать новую версию своей популярной песни Zombie и, вероятно, поэтому была в хорошем расположении духа, шутила и была абсолютно счастлива, передает издание People.

Есть, однако, и другая версия. Как отмечает портал TMZ, некоторые другие приятели вокалистки, имена которых не называются, утверждают, что в последнее время у нее очень болела спина и она была страшно подавлена.