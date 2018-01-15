Скончалась 46-летняя вокалистка всемирно известной рок-группы

Сегодня стало известно о кончине вокалистки всемирно известной рок-группы. Речь идет о Долорес О'Риордан, которая сотрудничала с популярной в 90-е годы ирландской группой The Cranberries.

Уточняется, что 46-летняя певица находилась в Лондоне, где записывала новую композицию. Информации о причинах смерти О'Риордан пока не поступало, передает в понедельник, 15 января, телеканал RTE.

Отметим, что вокалистка вступила в группу The Cranberries в 1990 году, когда ей было всего 18 лет. В 2003 году Долорес О'Риордан приняла решение начать собственную сольную карьеру и успела записать два музыкальных альбома. У женщины остались трое детей.