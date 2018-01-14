Поклонники Гарри Поттера сняли свой фильм о Темном Лорде

Поклонники ставших культовыми фильмов о юном волшебнике Гарри Поттере были огорчены окончанием сказки и решили снять свою собственную картину. Работа фанатов посвящена злому магу Волан-де-Морту.

В фильме рассказывается о детских и юношеских годах Тома Реддла, который впоследствии стал ключевым врагом не только Гарри Поттера, но и всего мира волшебников. Создатели захотели продемонстрировать, как прошло становление личности мага и его перевоплощение в Темного Лорда.

Полную версию можно увидеть на хостинге YouTube. Подчеркивается, что картина длится 52 минуты. Она была снята на личные средства поклонников творчества британской писательницы Дж. К. Роулинг.



