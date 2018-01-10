Стало известно, где похоронят актера Михаила Державина

В среду днем стало известно, где будет похоронен известный российский актер Михаил Державин. Информацию о месте захоронения артиста, умершего сегодня, предоставил мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам градоначальника, Державин будет покоиться на Новодевичьем кладбище в столице, поскольку об этом ходатайствовало руководство Театра сатиры, где последние полвека служил актер. Кроме того, таково и желание родственников деятеля культуры.

На своей страничке в социальной сети Twitter Собянин подчеркнул, что московские власти уже приняли соответствующее решение.

Напомним, Михаил Державин ушел из жизни в возрасте 81 года после длительной тяжелой болезни.