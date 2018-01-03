Умерла актриса театра и кино Татьяна Майорова

Советская и литовская актриса театра и кино Татьяна Майорова умерла в Вильнюсе на 77-ом году жизни.

О смерти актрисы сообщили представители Русского драматического театра Литвы (РДТЛ).

В сообщении на сайте театра говорится, что Татьяна Майорова 30 декабря после тяжелой болезни.

Прощание состоится сегодня, 3 января. Завтра, 4 января, Татьяну Майорову похоронят на Вильнюсском кладбище Карвелишкес.

Татьяна Майорова родилась в 1941 году в Часовом Яру, Донецкая область Украины. В 1964 году она окончила Институт театрального искусства им. И. Карпенко-Карого в Киеве. После окончания вуза три года была актрисой Севастопольского драматического театра. В 1967 году переехала в Литву. И до 1991 года работала в Русском драматическом театре Литвы.

Из более чем 40 ролей, ею сыгранных на сцене РДТЛ, особо яркими являются: Серафима в «Беге», Женя в «Валентин и Валентина», Ирина в «С любимыми не расставайтесь», Мария в «Святая святых», Серафина в «Татуированной розе», Искра в «Гнезде глухаря».

Также Татьяна Майорова снималась в кино. В кино актриса дебютировала в 1967 году в легендарной «Туманности Андромеды» Евгения Шерстобитова. Наиболее яркая ее роль была в фильме «Смилуйся над нами».

В Москве вчера простились с актером театра Маяковского Александром Шавриным.