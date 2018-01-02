В Москве сегодня состоится прощание с актёром Александром Шавриным

В Москве сегодня состоится прощание с заслуженным артистом России, актёром театра и кино Александром Шавриным. Актёр театра имени Маяковского умер 30 декабря после длительной борьбы с онкологическим заболеванием. Шаврину было 57 лет. В Москве умер актер Александр Шаврин

Прощание с одним из ведущих артистов театра Александром Шавриным состоится в театре Маяковского по адресу Большая Никитская улица, 19. Отпевание пройдет в церкви Малого Вознесения.

«11.00 - Отпевание в Церкви Малого Вознесения (Большая Никитская ул, 18)

С 12.30 - Прощание в Театре Маяковского (Большая Никитская ул, 19/13)», - уточняется на сайте театра.



В театре он работал с 1982 года после окончания Высшего Театрального училища имени Щукина. Зрители полюбили Александра Шаврина по ролям в спектаклях «Место для курения», «Круг», «Плоды просвещения», также он известен по сериалам «Бедная Настя» и «Марш Турецкого».