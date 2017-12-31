В Москве умер актер Александр Шаврин

В Москве на 58 году жизни скончался актер театра и кино Александр Шаврин. О кончине заслуженного артиста России сообщили представители Московского академического театра имени Владимира Маяковского, в котором служил Александр Шаврин.

Актер умер 30 декабря после длительной борьбы с серьезным заболеванием. 16 декабря ему исполнилось 57 лет.

"С прискорбием сообщаем, что сегодня утром после продолжительной болезни на 58-м году жизни умер заслуженный артист России Александр Шаврин, один из ведущих артистов Театра Маяковского. Приносим свои соболезнования всем родным и близким", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте театра.

О дате и месте прощания с Шавриным сообщат позднее.

Александр Шаврин работал в театре Маяковского после окончания Театрального училища имени Щукина. Он исполнил роли во многих спектаклях театра, в том числе: «Маэстро», «Отцы и сыновья», «Август: графство Осейдж», «Господин Пунтила и его слуга Матти», «На чемоданах», «Таланты и поклонники» .

Актер снимался в фильмах: «Сказки старого волшебника», «Дорогая Маша Березина», «Дети Арбата», «Водитель для Веры», «Виола Тараканова. В мире преступных страстей», «Любовь как любовь», «Выхожу тебя искать», «Амазонки» и других.