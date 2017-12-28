У Союза композиторов России нет адреса семьи Шаинского в США

Председатель правления Союза композиторов России Рашид Калимуллин объяснил, что организация не связалась с семьёй знаменитого композитора Владимира Шаинского из-за того, что у них нет их адреса в США.

Калимуллин отметил, что Шаинский был прикреплён к Союзу московских композиторов. Но Союзу родственники не сообщили о его кончине. Вдова Шаинского Светлана ранее рассказала журналистам, что Владимир Шаинский будет похоронен в США, поскольку Минкульт и Союз композиторов не выступили с предложением о похоронах в России.

"К сожалению, на нас никто не вышел. Мы знаем, что они живут в Сан-Диего, но ни адреса, ничего нет в российском союзе композиторов", - цитирует радиостанция "Говорит Москва" его представителя.

Сын Шаинского подтвердил, что композитор скончался в ночь на 25 декабря. Ранее он перенес онкологическую операцию.

Похоронят музыканта в США после 10 января.