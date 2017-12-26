Легендарный мультипликатор, создатель популярного мультсериала "Том и Джерри" Роберт Гивенс ушел из жизни. Согласно последней информации, всемирно известный художник скончался на 100-м году жизни.

Выяснилось, что Гивенс умер от острой респираторной недостаточности еще 14 декабря, однако в СМИ эти данные просочились лишь сейчас, передает портал "Свободная пресса".

Отметим, что мультипликатор создал огромное количество персонажей, которые сейчас любят дети и взрослые во всем мире. В частности, именно Роберт Гивенс нарисовал Дональда Дака и кролика Багз Банни. За свою карьеру он сотрудничал со студиями Walt Disney Co., Warner Bros., а также Hanna-Barbera.