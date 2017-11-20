Уральские бизнесмены помогли создать монумент Александру III в Крыму

Памятник Александру III был открыт в прошедшую субботу президентом России Владимиром Путиным. Он был создан известным скульптором Андреем Ковальчуком на средства двух уральских бизнесменов - бывшего генерального директора «Уралвагонзавод» Олега Сиенко и председателя совета директоров РМК.



Владимир Путин на открытии памятника рассказал, что Александр III был выдающимся правителем и патриотом, и именно в период его правления интенсивно развивался индустриальный потенциал России. Также тогда было принято трудовое законодательство, которое защищает права работников.

Отметим, что именно при Александре III началось строительство Транссибирской магистрали, которым гордятся все россияне уже более ста лет.