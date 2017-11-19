Министр культуры Владимир Мединский прокомментировал ситуацию с московским театром "Сатирикон" и недавним выступлением его художественного руководителя Константина Райкина на тему цензуры. Константин Райкин призвал "урезонить" министра культуры Мединского

Мединский назвал заявление художественного руководителя «Сатирикона» Константина Райкина о мести со стороны чиновника следствием финансового конфликта между театром и министерством. Его слова приводит ТАСС.

Художественный руководитель театра Константин Райкин в прошлом году потребовал дополнительного финансирования, но Минкульт в этом отказал, заметил Мединский, пояснив: не было соответствующего обоснования. Министр добавил, что после этого Райкин выступил с речью о цензуре в стране.

"Мы провели проверку после этого шума - результатом оказались крайне разочарованы. Дали время, год, на устранение недостатков", - рассказал Мединский. Он отметил, что к концу этого года вместо того, чтобы устранить недостатки, Райкин сделал ряд новых "патетических выступлений" на тему "меня лично душит министр" и оскорблений в адрес Мединского. По словам главы министерства, претензии имеются исключительно к финансовой и хозяйственной деятельности театра.