Скончался один из основателей AC/DC

В возрасте 64 лет умер австралийский гитарист Малькольм Янг. Сообщение об этом опубликовала в Facebook рок-группа AC/DC, участником которой в течение нескольких десятилетий являлся Янг.

В записи, посвященной покойному, говорится, что он был движущей силой музыкального коллектива. Кроме того, Янг назван «перфекционистом и уникальным человеком».

Малькольм Янг и его младший брат Ангус основали AC/DC в 1973 году. Согласно общепризнанной точке зрения, группа оказала большое влияние на развитие хард-рока и хеви-метала. Янг прекратил выступления в составе коллектива в 2014 году в связи с тяжелой болезнью.