Радикалы сорвали спектакль Райкина в Одессе

Украинские радикалы из запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор» сорвали концерт российского актера Константина Райкина в Одессе. В зал Украинского театра ворвались люди в балаклавах.

Радикалы заявили, что хотят спросить у Райкина, "чей Крым". Когда в зале раздался свист и крики "вы позорите Украину", один из активистов заявил, что Райкин является "пособником оккупантов". После этого Райкин покинул сцену. Администрация Украинского театра вынуждена была заявить об отмене концерта.

Бывший глава местного отделения запрещенной в РФ организации "Правый сектор" Сергей Стерненко выложил в Facebook видео срыва выступления.

Константин Райкин должен был дать в Одессе поэтический моноспектакль "Над балаганом небо...".