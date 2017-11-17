Звезда «Физрука» Кулаков стал отцом во второй раз

Евгений Кулаков, ставший известным после работы в сериале «Физрук», второй раз стал отцом. Теперь актер и его супруга Ольга Бужур будут воспитывать не только сына, но и дочку.

Кулаков сообщил на своей официальной странице в Instagram, что роды у жены проходили естественным путём. Как назвали малышку, пока неизвестно.

О том, что Евгений и Ольга станут родителями стало известно не так давно — в середине октября. В звездной семье уже подрастает 13-летний Илья.