Умер актер Робер Ирш

Во Франции умер знаменитый актер Робер Ирш. Французский артист ушел из жизни в возрасте 92 лет. О дате прощания с Робером Иршем будет объявлено дополнительно, - сообщает издание Le Mond.

Робер Ирш (настоящее имя Поль Робер) окончил драматическое отделение Национальной консерватории в Париже в 1948 году. В 1948-1976 - актер знаменитого "Comédie-Française". Играл в театрах Парижа, Ниццы, Марселя.

За свою профессиональную карьеру он снялся во многих легендарных картинах. Артист известен по ролям в фильмах "Три мушкетера", "Асы", "Зовите меня Матильда" и "Собор Парижской Богоматери". В фильме "Три мушкетера" актер исполнил роль друга Д"Артаньяна – Планше.