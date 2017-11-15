Табаков упрекнул раскритиковавшего россиян Дюжева в плохом воспитании

Заявление Дмитрия Дюжева о не заслуживающих качественного кинематографа россиянах прокомментировал Олег Табаков.

Худрук МХТ Чехова, в котором играет Дюжев, отметил в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» , что слова актера свидетельствуют о его плохом воспитании или низком уровне образования. При этом Табаков отказался отвечать на вопрос, как высказывание артиста повлияет на его репутацию.

Ранее Дмитрий Дюжев заявил, что россияне достойны только низкокачественных сериалов, которые демонстрирует телевидение. Такой вывод актер сделал из случая, произошедшего с ним в одном из аэропортов. Известному артисту не уступили место в очереди.