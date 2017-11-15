Сегодня похоронили Михаила Задорнова

В Латвии сегодня похоронили писателя-сатирика Михаила Задорнова. Задорнова похоронят в Юрмале на кладбище Яундубулты, рядом с отцом. С сатириком простились рижане, сообщил мэр Риги Нил Ушаков.

Десятки людей собрались в Риге в храме св. Александра Невского.

Михаил Николаевич Задорнов умер вечером 9 ноября в московской клинике. Его последняя воля была - похоронить рядом с отцом.

Семья Задорнова хотела, чтобы прощание с Михаилом не было публичным. Планировалось, что траурная церемония в ритуальном зале морга клиники "МЕДСИ" будет закрытой. Но поклонники хотели проститься с кумиром, приехали к месту прощания. Им разрешили. После прощания тело Задорнова доставили в Ригу, на его родину.