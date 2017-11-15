Скончался актер Виталий Шаповалов

Скончался актер театра и кино Виталий Шаповалов. Народный артист скончался в возрасте 78 лет в больнице. О кончине актера сообщила пресс-служба Театра на Таганке. О дате и месте похорон пока не сообщается.

Как говорится в сообщении театра, опубликованном в Facebook, последние несколько дней Шаповалов находился в крайне тяжелом состоянии после перенесенной операции.

Виталий Шаповалов служил в Театре на Таганке с 1968 года. н был принят в труппу театра сразу после окончания театрального училища имени Щукина. На сцене актёр был задействован в таких постановках, как «А зори здесь тихие», «Пугачёв», «Мастер и Маргарита», «Борис Годунов», «Преступление и наказание», «Тартюф» и многих других.

В 1969 году Шаповалов впервые снялся в фильме «Дорога домой». На счету артиста десятки картин, в том числе два сезона популярного сериала «Каменская».