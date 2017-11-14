Сегодня стало известно, что европейская киноакадемия высоко оценила художественный фильм Андрея Звягинцева "Нелюбовь". Согласно последней информации, данная картина получила сразу два приза.

Во вторник, 14 ноября, на официальном сайте академии уточнили, что за лучшую операторскую работы награды был удостоен Михаил Кричман, который через камеру смог передать зрителям "чувство печали и дискомфорта". Кроме того, приз отправился к композиторам Евгению Гальперину и Саше Гальперину.

Напомним, что 21 сентября Российский оскаровский комитет принял решение выдвинуть фильм "Нелюбовь" на соискание премии "Оскар".