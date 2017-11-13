Продюсер Альберт Могинов уверен, что Дмитрий Марьянов был убит

Руководитель Современного театра антрепризы, известный продюсер Альберт Могинов, с которым Марьянов был дружен при жизни, признался: в том, что Дмитрия убили, у него нет сомнений.

Могинов считает, что жена и агент его близкого друга не позаботились о том, чтобы его лечили компетентные медики. Продюсер рассказывает, что за несколько дней до смерти Марьянов звонил ему поделиться о предстоящих гастролях в Сибири, перед которыми актера должны были немного "подлатать" в клинике. Также Дмитрий Марьянов попросил Могинова свозить его на охоту. После этого у Марьянова отобрали мобильный телефон, а спустя несколько дней близкий друг узнал о его кончине.

Могинов уверен, что криминальная составляющая присутствует. "А дальше пусть разбирается следствие. Не буду касаться его взаимоотношений с Ксенией. Но то, что Дима оказался в этой клинике, только на ее совести", – приводит слова руководителя Современного театра антрепризы Sobesednik.