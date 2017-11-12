Прощание с Михаилом Задорновым по просьбе его родных пройдет в закрытом режиме

Прощание с писателем-сатириком Михаилом Задорновым по просьбе его родных пройдет в закрытом режиме.

Прощание начинается сейчас в ритуальном зале морга клиники "МЕДСИ", где 9 ноября скончался Михаил Задорнов.

Охранники клиники не пускают на территорию журналистов. По желанию самого Задорнова и его родных церемония прощания пройдет камерно. Проститься смогут только близкие друзья и родственники. Родные Михаила Николаевича поблагодарили всех, кто в тяжелый период его жизни поддерживал его.

Ранее семья сатирика сообщила в соцсети "ВКонтакте": "Вы все знаете об ироничном отношении Михаила к публичности. Он всегда охранял свою и нашу жизнь от чужого назойливого вмешательства. Просим проявить уважение к его желанию не создавать суету вокруг его смерти".

Родственники сатирика подчеркнули, что "никому не давали своего согласия на публичные обсуждения его жизни и смерти в различных ток-шоу и других телепередачах, в печатных СМИ и на радио".

По желанию Задорнова он будет похоронен в Латвии, на своей родине.