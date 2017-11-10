Мединский выразил соболезнования в связи с кончиной юмориста Михаила Задорнова

В пятницу, 10 ноября, министр культуры России Владимир Мединский выразил соболезнования в связи с кончиной знаменитого юмориста Михаила Задорнова.

Глава ведомства назвал смерть артиста "личной трагедией". По словам Мединского, Задорнов был человеком редкой эрудиции, обладал острым умом и умением замечать в повседневности то, чего не видели другие. Кроме того, сатирик мог долго общаться со своей публикой на разнообразные темы, используя свое искрометное чувство юмора.

Как сообщает ТАСС, Владимира Мединского в течение долгих лет связывали очень теплые и дружеские отношения с Михаилом Задорновым, который ушел из жизни накануне после длительного заболевания.