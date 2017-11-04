СМИ сообщили о появлении Джонни Деппа пьяным на красной дорожке

Знаменитый актер Джонни Депп появился пьяным на красной дорожке в Лондоне. В таком виде он прибыл на премьеру фильма «Убийство в Восточном экспрессе» по мотивам одноименного романа Агаты Кристи, где сыграл главную роль.

Поклонники и журналисты были поражены появлением любимца миллионов. Личный охранник Деппа вынужден был придерживать его и направлять по красной ковровой дорожке, чтобы актер не упал. По мнению многих фанатов, в вышедшем в свет немолодом мужчине трудно было узнать «красавчика» Деппа, который всегда выглядел гораздо моложе своих лет.