Джигарханян решил уволить родственников жены из своего театра

Армен Джигарханян решил уволить из своего театра родственников его жены, работавших в учреждении культуры.

Как пишет «Российская газета», в числе работников театра, от которых собрался избавиться Джигарханян, оказались тесть и теща актера. Издание отмечает, что подписывать распоряжение об увольнении Джигарханян не имеет права, поскольку занимает пост почетного президента театра. Сделать это сможет директор Елена Гильванова.

Причиной разлада между артистом и его супругой Виталиной Цымбалюк-Романовской стал финансовый скандал. Ранее в пятницу «Аргументы недели» писали, что женщина назвала имя человека, виновного в ее расставании с мужем.