Организатор крупнейшего свердловского музыкального фестиваля "Ночь музыки" Евгений Горенбург назвал в ходе брифинга дату фестиваля в 2018 году (29 июня) и планируемых хедлайнеров.

"Главной звездой, скорее всего, станет Светлана Лобода. Также мы все-таки, как и в том году, пытаемся пригласить экс-барабанщика "Битлз" Ринго Старра. Помимо прочего, возможно, у нас выступит и Земфира. Нашим партнёром является компания Durex. Они могут привезти Басту и Оксимирона", - заявил он.

В этом году гостями фестиваля были: группа "Браво", Ромарио, Вадим Самойлов и др.