Умер один из основателей группы Marilyn Manson

В возрасте 49 лет скончался один из основателей группы Marilyn Manson Скотт Путески, сообщает портал "Москва 24". Путески основал группу Marilyn Manson в 1989 году вместе с Брайаном Уорнером, который позже взял себе псевдоним, совпадающий с названием группы. Позднее Путески покинул группу из-за разногласий.



В 2014 году стало известно, что врачи обнаружили у музыканта рак кишечника четвертой стадии.



Сам Уорнер, он же Мэрилин Мэнсон, отметил на своей странице в Instagram, что у них с Путески были разногласия, но они вместе "писали великую музыку".

