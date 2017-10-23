Сергей Гармаш решил пошутить и выпрыгнул из окна пятого этажа

Актер Сергей Гармаш разыграл партнершу по съемочной площадке Веру Воронкову, выпрыгнув из окна пятого этажа. Данный инцидент произошел во время создания картины «Время танцора». Съемки фильма проводились в Крыму.

Гармаш, снимаясь в востребованных тогда боевиках, экономил продюсерам средства, выполняя всевозможные трюки без дублеров. Чем, по признанию Воронковой, буквально разбивал сердца женской части съемочной группы.

Как-то Гармашу было скучно и он никак не мог найти того, с кем посидеть, поговорить по душам. Придя к Вере Воронковой, актер заявил, что если она не уделит ему пару минут, он выпрыгнет в окно. Что и сделал после того, как коллега предложила перенести беседу на вечер.

"Осколки посыпались на пол, стоял звон разбитого стекла. А у меня онемели руки, даже вскрикнуть не могу, только стон какой-то получился", - вспоминает Воронкова.

Лишь подбежав к окну, она увидела, что он стоял в размещенной этажом ниже строительной люльке и смеялся.