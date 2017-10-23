В Екатеринбурге появились граффити для слепых

Участники фестиваля "Стенограффия" создали галерею для инвалидов по зрению в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба фестиваля.

Галерея «Брайль-арта» состоит из объектов, которые соединяют в себе визуальные символы и текст, написанный шрифтом Брайля. Каждый экспонат посвящён достижениям незрячих людей в различных сферах жизни. Так к примеру в галереи можно узнать историю томского учёного Михаила Пожидаева, который после потери зрения изобрёл операционную систему для слепых. Также героями арт-объектов стали музыканта Рэй Чарльз, обладатель 17 премий Грэмми и спортсменка Марла Раньян, побившая национальный рекорд в беге на 5 000 метров. Отмечается, что текст призывает прочитавшего поверить в себя и свои силы.

В создании необычных объектов искусства участие приняла авторская команда фестиваля «Стенограффия», креативная команда агентства «Possible Moscow» и общественная организация «Белая трость».