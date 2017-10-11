В Крыму запрещать «Матильду» никто не будет

В Крыму запрещать фильм Алексея Учителя «Матильда» никто не собирается. Министр культуры Крыма Арина Новосельская заявила, что нкакого запрета не будет и не может быть.

Пока Поклонкая отстаивает честь последнего российкого импературоа Николая II на материке, на ее малой родине, в Крыму, состоялся предпремьерный показ ненавистного фильма. Картину посмотрели первые лица республики в сфере культуры и депутаты.

Через каких-то пару недель «Матильда» будет идти во всех кинотеатрах России, в том числе и Крыма, а кампания Поклонской, судя по всему, не возымеет результатов. Вернее, результаты есть, но явно не те, каких ожидала Наталья Владимировна, - сообщает «Аргументы недели-Крым». Например, увольнение и лишение гражданства ее коллеги в Крыму за запрет картины.

Остается надеяться, что к премьере фильма она осознает безысходность ситуации и направит свою нескончаемую энергию в другое русло и займется более полезными для людей делами.