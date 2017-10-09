Семья знаменитого российского актера Николая Караченцова готовится к дорогостоящему лечению артиста.

Не так давно врачи диагностировали у звезды кино и театра неоперабельную опухоль в легком. Николай Караченцов и Людмила Поргина отменили поездки за границу, которые были запланированы, поскольку все силы семейной пары теперь направлены исключительно на продление жизни актера.

Как уточняет StarHit, уже известно, что ОМС не сможет покрыть затрат на лечение больного. Поргина призналась, что однажды уже обращалась в благотворительный фонд за помощью и не исключает, что придется сделать это снова для спасения народного артиста.