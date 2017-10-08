В Саудовской Аравии пройдет Неделя российской культуры

В Саудовской Аравии пройдет целый ряд мероприятий в рамках Недели российской культуры.

Данную информацию в воскресенье предоставил министр культуры и информации королевства Авад бен Салех аль-Авад. В марте будущего года планируется участие российских издателей в Международной книжной ярмарке в Эр-Рияде. Кроме того, не исключена организация выставки Государственного Эрмитажа в Саудовской Аравии, передает ТАСС.

Напомним, что с 2 по 8 октября в Москве проходила Неделя культуры Саудовской Аравии, которая была приурочена к визиту в РФ короля Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда.