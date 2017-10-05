Продюсер Пригожин прокомментировал ограничение гастролей россиян на Украине

Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал принятый Верховной радой Украины законопроект, который ограничивает российских артистов в гастролях на украинской территории. По мнению Пригожина, законопроект несправедливый. Он "не имеет ничего общего со свободой и демократией".

"Они своим разрешают выступать в России, а нашим не разрешают. Это же несправедливо! Тогда вы своим тоже разрешения выдавайте, кто может выступать в России, а кто нет", — цитирует RT продюсера.

"Культура объединяет общество, спорт объединяет общество. Это является единственным мерилом во взаимоотношениях между странами", - сказал Пригожин и отметил, что происходящее сегодня — это безобразие.

Верховная рада Украины приняла законопроект об ограничении гастролей российских артистов. Теперь по новому порядку организаторы гастролей с участием российских деятелей культуры должны за 30 дней до предполагаемого концерта или спектакля обратиться с запросом в Службу безопасности Украины.