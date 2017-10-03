Роковая Матильда: как на самом деле жила самая известная балерина

Теперь достаточно произнести имя "Матильда", чтобы затеять очередной холивар.



Не собиралась я писать о Кшесинской. Во-первых, я уже касалась ее истории в статье о роковых красавицах прошлого. Во-вторых, в биографии балерины практически нет «темных пятен», есть статьи, книги, мемуары – любой желающий в пару кликов найдет все, что нужно.



Однако я, как и многие, немного в шоке от происходящей вакханалии вокруг фильма «Матильда». Особенно впечатлил следующий опус от противников скандального кино: «Усиливает негативный образ персонажа «Николай II» приписывание ему выбора в пользу вызывающей отвращение, совершенно некрасивой (с точки зрения классических европейских и, в частности, русских представлений о женской красоте) по внешности и иным физическим данным Матильды Кшесинской (на известных ее фотографиях четко видны: выпирающие кривые зубы, вытянутая вперед форма лица, делающая ее внешне схожей с мышью или крысой, несуразная фигура) в противопоставлении с объективно обладающей яркой классической европейской красотой Александрой Федоровной». От имени всех женщин с «выпирающими кривыми зубами» я хочу сказать, что мы, вообще-то, о-го-го. Во всем остальном происходящее - пугающий бред. И не нуждается, конечно, очаровательная женщина и выдающаяся балерина ни в моей, ни в чьей бы то ни было защите. Она умела за себя постоять. Попробуем, в который раз уже, просто, без лишних эмоций и фраз, вроде «сердце ее замерло», вспомнить некоторые факты из долгой и интересной жизни Матильды Кшесинской.



Самое важное, что всегда следует помнить о ней, – то, что даже без сплетен, всесильных любовников и головокружительных романов ее имя все равно аршинными буквами оказалось бы вписано в историю русского балета. Она из театральной семьи. Ее брат и сестра также стали выдающимися танцорами. Матильда была талантлива, работоспособна и предана балету. Она часами тренировалась у станка, и благодаря своему упорству смогла вытеснить царивших в то время в российском балете виртуозок-итальянок. Она первая освоила 32 фуэте, знаменитое вращение Одиллии в «Лебедином озере», о котором знают даже те, кто не сильно интересуется балетом.



«Каждый год после каникул, перед тем как начать сезон и после большой, усиленной работы, я делала себе проверку. Я просила сестру и верных друзей прийти на репетицию и откровенно мне сказать свое мнение, могу ли я еще выступать на сцене или нет. С каждым годом я, конечно, становилась технически сильнее и опытнее, но иногда артистка к концу своей службы не замечает, что ей пора покинуть сцену и уйти в полном блеске, а не совершать ошибки, как часто бывает, - не уходить тогда, когда силы уже начинают сдавать, и не оставлять по себе последнее невыгодное впечатление», – напишет она много позже в своих «Воспоминаниях».



Судьбоносное для нее знакомство произошло, когда ей было всего 18 лет. На обеде в честь выпускного спектакля она оказалась соседкой по столу юного цесаревича, будущего Николая II. В тот же вечер она записывает в своем дневнике: «А все-таки он будет моим». Про этот роман уже говорено и переговорено, поэтому отмечу только две вещи. Кшесинская была из балетной семьи и поэтому «правила игры» понимала прекрасно – она может быть лишь романтическим эпизодом в жизни будущего императора. Понимала и принимала. И еще важное замечание. Мне кажется, многие воспринимают Мариинский театр того времени как какой-то эквивалент публичного дома. Да, у сильных мира сего любовницу из балетных иметь было престижно. И да, нравы там были гораздо свободней. Но балерины, а уж тем более прима-балерины, всегда имели возможность выбора, их надо было завоевывать. К их ногам бросали не только кошельки, но и сердца, и жизни. Вероятно, Кшесинская была самой очаровательной девушкой своей эпохи, иначе как объяснить, что многие мужчины самой влиятельной семьи России оказались ею покорены.

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