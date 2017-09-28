Сегодня 10 депутатов Госдумы, в том числе имеющих непосредственное отношение к кинематографу (Станислав Говорухин, Елена Драпеко), посетили закрытый показ фильма «Матильда», который состоялся для них в ГУМе. Приехал на просмотр и режиссер скандально прославившейся картины.



Всем, кто пришел на показ, фильм понравился. Ни один из парламентариев, посмотревших картину Алексея Учителя, не нашел в нем ничего оскорбительного для верующих, ни одного сюжета, содержащего признаки состава преступления. А уж либерал-демократ Ярослав Нилов, который в свое время готовил проект закона о защите чувств верующих, смотрел "Матильду" под особым прицелом, но ничего подпадающего под действие статьи Уголовного кодекса в картине так и не нашел.



«Я не поклонница Николая II, но после этого фильма я стала относиться к нему гораздо лучше, поделилась с РБК Елена Драпека, которая и стала инициатором закрытого показа для своих коллег. Здесь царь показан живым человеком, который преодолевает искушение и выбирает Россию, выбирает гражданскую ответственность».



Ее коллега по фракции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов в свою очередь отметил, что «те, кто атакует фильм «Матильда» просто мракобесы».