Под Москвой появится памятник художнику Казимиру Малевичу

Великий художник-абстракционист Казимир Малевич вернулся к традиционной живописи благодаря селу в Московской области. Теперь в селе Ромашково установят памятник советскому художнику и теоретику искусства.

Памятник советскому художнику-супрематисту Казимиру Малевичу установят в селе Ромашково в Одинцовском районе Московской области. Известно, что в этих местах когда-то находилось село Немчиновка, где проживали родители жены Малевича и художник любил здесь бывать, сообщает ТАСС.

Инициаторы возведения памятника – родственники художника и Творческий союз художников России. Скульптором памятника будет Михаил Заикин.

Казимир Малевич (1879-1935) - советский художник и теоретик искусства, один из основоположников супрематизма. Малевич является автором картин "Черный квадрат", "Супрематическая композиция", "Скачет красная конница" и др.