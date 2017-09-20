21.09.2017 07:36:27

Продолжение, начало в №№ 3, 5, 10, 12, 15, 24, 32, 36.

Бошняк позднее напишет: «Отправляясь на Сахалин, я получил нарты с собачьей упряжкой, сухарей примерно на месяц, чай и сахар. При мне также был маленький ручной компас и крест капитана Невельского».

Основание первого военного поста

Опасные условия зимнего путешествия по необжитой местности не остановили юного офицера. Начав его, Бошняк обнаружил на западном побережье Сахалина пласты каменного угля. Кроме того, он подробно описал посещённые места: вёл наблюдения климата, изучал месторождения полезных ископаемых, колебания уровня моря в бухтах. Исследовал растительный и животный мир.

­ Самыми ценными оказались сведения о жителях острова, их он назвал «землей гиляков на Сахалине», ­ рассказывает председатель сахалинского областного отделения русского географического общества, старший научный сотрудник морского государственного университета им. адмирала Г. И. Невельского Сергей Пономарев– Посетив десятки туземных сообществ, Бошняк насчитал в них 1090 мужчин, 1308 женщин и 872 детей, проживающих в 218 домах. Невельскому он сообщал, что сахалинские нивхи живут свободно, так же как и их амурские сородичи. Местные жители, кстати, поведали русскому офицеру, что иногда берега Сахалина посещают китоловы. Аборигены боялись вторжения в островные воды иностранцев, которые часто пускали сюда свои суда.

Пристальное внимание Невельской уделял изучению Татарского пролива. Географическое положение Сахалина, протянувшегося более чем на 900 километров с севера на юг, и ряд исторических причин послужили тому, что в XVIII ­ начале XIX века русские мореплаватели смогли обследовать только восточное побережье и северную оконечность острова, прилегающую к устью Амура. Летом 1852 года штурман Воронин описал западное побережье Сахалина, от мыса Погиби до залива Виахту. Спустя несколько месяцев лейтенант Бошняк исследовал материковый берег Татарского пролива – он открыл глубоководный залив со множеством бухт, названный Императорской (ныне Советская гавань).

­ Винтовая шхуна «Восток» стала первым российским судном, вошедшим в воды Татарского пролива, ­ рассказывает Сергей Алексеевич. – 18 августа 1853 года «Восток» вышел из Нагасаки и взял курс на север. Его командир капитан­лейтенант Воин Андреевич Римский­Корсаков дважды высаживался на сахалинский берег и встречался с айнами. У мыса Дуэ мореплаватель обнаружил пласты угля и пополнил им свой трюм, положив этим начало использованию угольных богатств Сахалина. После корабль направился в Петровское зимовье. Морское судно впервые шло проливом, разделяющим Сахалин и материк, по южному фарватеру достигло устья реки Амур, доказав на практике открытия Невельского.

В северной столице внимательно отслеживали действия амурской экспедиции. Основываясь на отчётах мореплавателей, в апреле 1853 года правительство страны приняло указ о передаче Сахалина в управление Российско­американской компании. Необходимо было создать на острове русские военные посты. В этот же год Невельской основал в аинском селении Кусун­Котан (территория современного города Корсакова) пост Муравьёвский. Название дали в честь генерал ­губернатора Восточной Сибири Н. Н. Муравьева. Начальником поста назначили майора Н. В. Буссе.

Историческое значение экспедиции

Амурская экспедиция оказала огромное влияние на судьбу российского Дальнего Востока, в том числе и Сахалина.

­ Исследования 1849 года позволили опровергнуть мнение о полуостровном положении Сахалина и доказали, что Амур доступен для морских судов, ­ даёт свою оценку Сергей Пономарёв. – В течение пяти лет участники амурской экспедиции детально изучили бассейн Нижнего Амура. Они вели топографическую съёмку местности, собирали ценные сведения о населении, флоре и фауне Приамурья, Приморья. Рассказали о водных и сухопутных маршрутах. Офицеры экспедиции впервые правильно нанесли на карты материковый и сахалинский берега Татарского пролива, убрав неточности иностранных мореплавателей конца XVIII века.

В ходе экспедиции на Сахалине были открыты месторождения каменного угля, описано побережье, составлены первые карты южной и средней части острова. Впервые начали метеорологические наблюдения. Офицеры экспедиции даже провели перепись аборигенного населения Сахалина – нивхов и айнов, что положило начало изучению их языка и культуры.

­ Говоря о Невельском, следует отметить, что его роль применительно к Сахалину колоссальна, ­ объясняет Сергей Алексеевич. – Понимая, что устье Амура – это одна из ключевых геостратегических точек крайнего Востока России и опасаясь, что кто­то из великих держав посягнет на эти земли, Невельской первым провел исследования судоходности Амура. Он выяснил, что в устье Амура, вопреки донесениям российского Министерства иностранных дел, нет ничьего влияния и иностранного контроля. А это означало, что мы можем занимать эти земли. На собственный страх и риск он установил военный пост, призывая власть обосноваться здесь. Напомню, в качестве начальника экспедиции, то есть временной организации, ему нужна была власть. В связи с этим его приравняли по должностному положению к губернатору области. По штатам 1853 года, утверждёнными царем, у него было полное право областного начальника. Поэтому мы смело можем считать его первым губернатором здешних земель – от Николаевска­на­Амуре, включая Сахалин, Императорскую гавань, всё Приамурье было зоной ответственности Невельского. Именно он, продвигаясь на юг в сторону корейской границы, установил систему постов, которая контролировала оба побережья Татарского пролива. В результате вся прибрежная Тихоокеанская полоса до корейской границы стала находиться под контролем российской стороны. Поэтому главная роль его исследований была всё же политической. Вот истинный масштаб данной экспедиции, а для нас Невельской – первый Приморский и Сахалинский губернатор.

Амурская экспедиция создала хорошие предпосылки для дальнейшего изучения, заселения и экономического освоения Приамурья, Приморья и Сахалина.

Продолжение следует.