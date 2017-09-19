Министр культуры РФ Владимир Мединский во вторник побывал на съемках художественного фильма "Увидеть Сталина". По словам главы Минкульта, снимается фильм о советских людях, о тех, кто ковал оружие Победы, о конструкторе, о герое Кошкине и его команде. "Увидеть Сталина" - это "правильное российское кино", - подчеркнул Мединский.

Как он отметил, сценарий фильма интересен тем, что в нем ничего не было выдумано", - передает ТАСС. "Эпизод встречи Кошкина со Сталиным действительно был", - сказал министр культуры.

Военно-исторический приключенческий фильм "Увидеть Сталина" снимает 30-летний режиссер Ким Дружинин работал. Сегодня Мединский посмотрел, как съемочная группа работает над эпизодом, в котором советский танковый конструктор Михаил Кошкин встретился с Иосифом Сталиным на Красной площади. Событие было в 1940 году. Произошло это по окончании секретного танкового пробега из Харькова в Москву - на прототипах легендарного Т-34.

В прокат фильм "Увидеть Сталина" выйдет весной 2018 года.